РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 ноя. Более 300 жителей подмосковного Подольска получили экстренную социальную помощь в текущем году, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«В текущем году в Подольское управление социальной защиты населения поступило 327 заявлений в связи с трудной жизненной ситуацией для оказания экстренной социальной помощи. По данным заявлениям была оказана экстренная социальная помощь 304 гражданам на сумму 3 435 тысяч рублей», - сказал начальник Подольского управления социальной защиты населения Николай Шестаков.

Постановлением правительства Московской области «Об утверждении порядка оказания экстренной социальной помощи и перечня видов доходов, учитываемых в целях оказания экстренной социальной помощи гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию» получателями экстренной социальной помощи являются одиноко проживающие или семьи, попавшие в трудную жизненную ситуацию.

Также получить ее могут граждане или семьи, имеющие место жительства в Московской области, попавшие в кризисную ситуацию, повлекшую за собой повреждение (утрату) жилого помещения (имущества находящегося в нем), являющегося их постоянным местом жительства.