РИАМО - 19 ноя. В отношении аудитора Счетной палаты РФ Михаила Меня избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий до 18 января 2021 года, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы Басманного районного суда Москвы.

«Суд запретил Меню покидать место фактического проживания за исключением двухчасовых прогулок, общаться с определенным кругом лиц, отправлять и получать почтово-телеграфные отправления, а также пользоваться интернетом», — сказал собеседник агентства.

Чиновника обвиняют в хищении 700 миллионов рублей из бюджета Ивановской области в 2011 году.

Мень был задержан 18 ноября. Санкцию на его задержание одобрил Совфед.