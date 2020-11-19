РИАМО - 19 ноя. Вузы министерства обороны России предлагают юношам и девушкам освоить престижную и уважаемую профессию и стать офицерами Вооруженных Сил России, говорится в сообщении пресс-службы Военного комиссариата Московской области.

В России проводится информационно-агитационная акция «Есть такая профессия - Родину защищать!».

«Цель проводимой акции - довести до юношей и девушек информацию о современном состоянии Вооруженных Сил России, о престижности военной службы, о военных военно-учебных заведениях министерства обороны Российской Федерации, преимуществах военного обучения и последующей службы по контракту», — говорится в сообщении.

Выпускникам школ предстоит выбрать, где они в дальнейшем будут учиться. В Минобороны России для подготовки офицеров развернута сеть высших военно-учебных заведений, которая включает: три военных учебно-научных центра, 11 военных академий, два военных университета, 11 военных училищ, один военный институт и восемь филиалов.

В этих вузах получают образование по многим военным специальностям, например, командным, военно-инженерным, военно-медицинским и военно-гуманитарным. Благодаря обучению в вузах Минобороны России юноши и девушки получают шанс стать офицерами.

«Офицер - это материальная стабильность, это неограниченные возможности карьерного роста и повышение социального статуса», — отмечается в сообщении.

Кроме того, в вузах Минобороны России готовят специалистов по специальностям среднего профессионального образования с получением воинского звания «прапорщик» или «мичман».

Тем, кто захочет обучаться в вузах Минобороны России, нужно до 20 апреля 2021 года (в особых случаях – до 1 апреля 2021 года) обратиться с заявлением в военный комиссариат муниципального образования Московской области по месту жительства, где в последующем окажут помощь в выборе военно-учебного заведения и специальности, консультационное и организационное содействие в ходе оформления документов для поступления.

Подробную информацию о перечне вузов министерства обороны Российской Федерации, об условиях и порядке поступления, можно получить в военном комиссариате по месту жительства, а также на официальном сайте Минобороны России.