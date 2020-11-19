РИАМО - 19 ноя. Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг встретился с волонтерами и социальными работниками столицы и поблагодарил их за помощь горожанам в период пандемии коронавируса, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

Встреча состоялась во Флагманском волонтерском штабе Москвы на улице Тверской.

«Уходящий год запомнится нам не только пандемией, но и тем, как наше общество сдало тест на отзывчивость и человечность. Акция «Мы вместе» родилась весной и продолжается сегодня. <…> Спасибо волонтерам за внимание к нуждам москвичей, спасибо социальным работникам, которые выдерживают большую дополнительную нагрузку», — сказал Собянин.

Акция взаимопомощи #МыВместе стартовала 28 марта. После отмены режима самоизоляции летом она была временно приостановлена и возобновилась с 28 сентября.

С начала акции волонтеры и соцработники выполнили порядка 600 тысяч заявок. В настоящее время в акции участвуют более тысячи волонтеров. Они доставляют продукты, лекарства, товары первой необходимости, а также выгуливают домашних животных и помогают по дому.

Чтобы получить помощь, москвичи, которые должны оставаться дома, могут обратиться на две горячие линии: акции #МыВместе: +7 (800) 200-34-11 и комплекса соцразвития Москвы: +7 (495) 870-45-09.

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19 НОЯБРЯ

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