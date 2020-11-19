РИАМО - 19 ноя. Теперь каждый пассажир может привязать свою карту «Тройка» к аккаунту по ее номеру и больше не беспокоиться об утери карты, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Таким образом, карта «Тройка» стала персонализированной.

«Личный кабинет доступен в новой версии приложения «Метро Москвы» два дня, а мы уже видим востребованность сервиса. Больше 30 тысяч пользователей новой версии привязали «Тройку» к своим аккаунтам», — говорится в сообщении.

Также приложение позволяет настроить автоплатеж карты и следить за всеми акциями.