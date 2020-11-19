РИАМО - 19 ноя. Цветок дьявола распустился в тропиках «Аптекарского огорода», его листья используют для приготовления карри, а корневищем пользуются в тайской медицине, говорится в сообщении пресс-службы Ботанического сада МГУ.

У цветка дьявола, или Такка Шантрье, есть и другие названия. Необычное растение также называют Цветок вуду, Язык дьявола, Летучая мышь. Встретить его можно в тропиках Малайзии, Таиланда, юга Китая. Оно цветет с февраля по август, если растет в природе. Цветки Такки достигают в диаметре порядка 30 сантиметров и быстро увядают, если их срезать.

«Такка из Юго-Восточной Азии примечательна почти что черными цветками в форме летучей мыши и длинными «бакенбардами»-прицветниками», – говорится в сообщении.



Посетители сада могут увидеть экзотическое растение в Викторной оранжерее с шоколадными деревьями и тропическими кувшинками до начала декабря.

Билет в сад можно приобрести в кассе «Аптекарского огорода», которая работает до 19:30, а также по ссылке: www.hortus.ru. Сад открыт ежедневно с 10:00 до 20:00.

