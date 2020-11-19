РИАМО - 19 ноя. В Раменском городском округе на территории коттеджного поселка Яблоневый Сад ввели карантин по бешенству животных, на время карантина жителям запрещено торговать питомцами и перевозить домашних животных, соответствующее постановление подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«В соответствии с законом РФ «О ветеринарии» и на основании представления министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по бешенству животных на территории Раменского городского округа постановляю: установить ограничительные мероприятия (карантин)», – говорится в тексте документа.

Карантин также ввели на территории от северной границы деревни Костино на юг вдоль границы Раменского округа до восточной границы деревни Фоминское, а далее до западной границы села Никитское и до северной границы деревни Костино.

Здесь запрещается торговля домашними животными, а также отлов и вывоз животных за пределы карантированной территории.

Бешенство – смертельно опасное заболевание. В случае укуса, оцарапания и ослюнения животным необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью для антирабического лечения вакциной, которая вырабатывает высокий уровень иммунитета против бешенства.