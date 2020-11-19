РИАМО - 19 ноя. В столицу пришла первая в этом сезоне оттепель, до этого трое суток сохранялась отрицательная температура, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Трое суток подряд в Москве температура воздуха и ночью, и днем была отрицательной. А к полудню 19 ноября в столицу пришла первая в этом холодном сезоне оттепель», — отмечается в материале.

По данным синоптиков на 12 часов, температура на ВДНХ достигла плюс 0,2 градуса, а на Балчуге – плюс 0,6 градуса.

На текущий момент в городе пасмурно, но без осадков.

Ранее Московский регион накрыл ледяной дождь. За минувшую ночь в Москве и Подмосковье выпало до четырех миллиметров осадков, что составляет около семи процентов от месячной нормы ноября.