РИАМО - 19 ноя. В Подмосковье и Москву могут вернуться ледяные дожди в конце текущей недели из-за прорыва атлантического тепла в центр России, сообщается на сайте «Метеовести».

В четверг в столице будет скользко. После температура повысится до плюс 2 градусов, наледь начнет таять.

«Но в пятницу на погоде начнет сказываться влияние холодного фронта, осадки вновь перейдут в снег», — отмечается в материале.

В субботу, 21 ноября, ожидается мороз и появление гололедицы. А 22 ноября в центр России, в том числе и в Московский регион, придет атлантическое тепло, поэтому ледяные дожди могут вернуться.

В мегаполисе из-за непогоды заранее провели противогололедную обработку дорог, тротуаров, пешеходных зон.