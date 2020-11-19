РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 ноя. Рабочие завершили установку универсальной спортивной площадки у водоема Южный в Подольске, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Завершились работы по обустройству спортивной площадки по улице Филиппова, 20 вблизи водоема Южный. Проект по благоустройству данной придомовой территории выполнен в рамках муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды». Спортивная площадка площадью 544 квадратных метра оборудована баскетбольными щитами, а также современным травмобезопасным прорезиненным покрытием», - говорится в сообщении.

Площадка огорожена и представляет собой хоккейную арену, на которой в летнее время можно играть в волейбол, баскетбол, мини-футбол. Помимо этого, в зимний период площадка будет заливаться под каток, где можно будет покататься на коньках или поиграть в хоккей.