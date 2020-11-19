РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 ноя. В микрорайоне Климовск Подольска сотрудники теротдела администрации округа сделали ряд замечаний коммунальщиками подрядным организациям по обработке реагентами дворовых территорий и тротуаров и дали указание провести ее повторно, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«Коммунальные службы продолжают работы по обработке тротуаров и дорог пескосоляной смесью. После объезда территории сделали ряд замечаний к отработке дворовых территорий и тротуаров областного подчинения», - говорится в сообщении.

Всем подрядным организациям дали указания о необходимости выправить ситуацию и провести повторную обработку.