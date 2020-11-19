РИАМО - 19 ноя. Наличие перхоти может свидетельствовать о развитии болезни Паркинсона, сообщает Федеральное агентство новостей.

По данным ученых, опасным является себорейный дерматит, который проявляется в виде перхоти на ранней стадии.

«При тяжелых формах себорейный дерматит протекает с покраснением головы. Кожа покрывается маленькими чешуйками, а в некоторых случаях появляется мокнущая сыпь», - говорится в сообщении.

Это воспалительное заболевание, которое поражает кожу головы и тела с активными сальными железами. Обычно это заболевание развивается на фоне проблем с гормонами.