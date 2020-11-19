РИАМО - 19 ноя. Центр по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма «Лаборатория безопасности» открылся в Коломне, он позволяет моделировать дорожные ситуации, а также обучать детей и подростков моделям поведения на дороге в максимально приближенных к реальности условиях, говорится в сообщении пресс-службы отдела пропаганды безопасности дорожного движения управления ГИБДД ГУ МВД России по Московской области.

Гостями на торжественной церемонии открытия стали глава Коломенского городского округа Денис Лебедев, руководитель управления образования Лариса Лунькова, представители экспертного центра, а также школьники и педагоги образовательных организаций Коломны.

«Центр открылся в рамках реализации всероссийской программы, направленной на снижение числа дорожных аварий с участием детей и подростков. Обучение на базе мобильной «Лаборатории безопасности» включает в себя теорию, практику и игровые форматы», – говорится в сообщении.

Отдельные программы по обучению открыты для трех возрастных категорий. Все они учитывают особенности своей целевой аудитории, в которую входят дети и подростки. Воссоздание элементов городской среды происходит посредством демонстрационной экспозиции из оборудования. Это позволяет проводить интерактивные мероприятия, в рамках которых моделируются ситуации на дороге.

«Лаборатория безопасности» региона будет функционировать на базе муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества». Почетные гости церемонии передали руководству оборудование, а также передвижной комплекс методологических и технических инструментов.

Проект относится к федеральным и реализуется Российским союзом автостраховщиков совместно с Госавтоинспекцией МВД России при поддержке министерства образования и министерства транспорта РФ.