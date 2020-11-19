РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 19 ноя. В ТРК «Рига Молл» в подмосковном Красногорске по предписанию Главгосстройнадзора Московской области устранили выявленные нарушения, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Инспекторский состав Главгосстройнадзора проверил исполнение предписания по устранению нарушений в здании ТРК «Рига Молл» в городском округе Красногорск. Ранее инспекторы выявили, что в здании не проводится техническое обследование конструкций, в том числе и геодезический мониторинг несущих и ограждающих конструкций.

«В ходе проведения внеплановой проверки в отношении АО «Рига Молл» установлено, что предписание исполнено в полном объеме. Нарушения по эксплуатации здания торгово-развлекательного комплекса «Рига Молл» устранены», - говорится в сообщении.

Всего с начала 2020 года Главгосстройнадзор провел 70 проверок в Подмосковье.