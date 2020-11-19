РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 ноя. В Подольске комиссия проверила ремонт в подъезде многоквартирного дома на улице Циолковского, жалоб и нареканий нет, сообщил депутат Мособлдумы Павел Максимович.

В рамках исполнения поручений фракции ВПП «Единая Россия» Мособлдумы по контролю капитального ремонта многоквартирных домов Максимович проинспектировал подъезд многоквартирного дома №17Б на улице Циолковского. В комиссию вошли заместитель директора МКО «Окружное хозяйство» Дмитрий Фокин, депутатом горсовета, член фракции «Единая Россия» Ришат Сайфутдинов, представители ГЖИ и МУЖРП №9.

«Комиссия проверила качество работ и узнала мнение жителей. Жалоб и нареканий нет», - говорится в сообщении.

В доме на первом этаже находится стенд с информацией о необходимости соблюдения санитарных норм в период распространения коронавирусной инфекции и вреде антибиотиков без назначения лечащего врача.