РИАМО - 19 ноя. В 2021 году в Москве планируют запустить автоматизированную систему «Строительные кадры», которая поможет более эффективно использовать трудовые резервы строителей, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики столицы.

«Строительные компании будут иметь там свои аккаунты и смогут оперировать кадровыми резервами. Например, при завершении определенного вида работ наемные рабочие будут быстрее получать предложения от других строительных компаний. Фактически система будет реализовывать принцип «работа ищет человека», - отметил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Он подчеркнул, что новая автоматизированная система также существенно снизит необходимость переучивать людей для новых видов работ, поскольку работодатели станут получать более четкое представление о процессах, происходящих на рынке труда.

Работодателям не нужно будет платить за эту систему. В департаменты рассчитывают на востребованность этого нововведения.

«Мы рассчитываем, что она будет востребована среди работодателей, поскольку квалифицированные кадры в стройке - гарантия качественной реализации как частных, так и городских проектов, утвержденных мэром Москвы Сергеем Собяниным», - отметил Левкин.