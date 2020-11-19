РИАМО – 19 ноя. Опрос, проведенный ВЦИОМ, показал, что больше 70% россиян привыкли справляться с жизненными трудностями самостоятельно, сообщает Газета.ru.

«При возникновении неприятностей в семье или с близкими 72% жителей России пытаются справиться сами, 18% делятся переживаниями с друзьями, а 3% обращаются к специалисту — психологу, священнослужителю или в соцслужбы», - говорится в сообщении.

Согласно исследованию, сложную ситуацию на работе россияне готовы обсудить с коллегами (24%), близкими и друзьями (12%) и со специалистом (2%).

Опрос проводили в ноябре. В нем участвовали 1,6 тысячи человек.​