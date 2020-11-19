РИАМО - 19 ноя. На юго-востоке Москвы, в Кузьминках, по программе реновации планируют возвести четыре школы и семь детских садов, в кварталах реновации также проведут устройство общественных пространств, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики столицы.

«Для микрорайонов, вошедших в программу реновации в районе Кузьминки, разработаны проекты планировок территорий. Жилая застройка кварталов будет обеспечена объектами образования. Всего запланировано построить семь детских садов суммарно на 1,275 тысячи мест и четыре школы на 1,9 тысячи учеников», – сказал руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Он добавил, что утвержденными документами также предусмотрены пристройка к уже существующей детской поликлинике и нового объекта здравоохранения, строительство Ледового дворца с катком, спортивно-оздоровительного и трех физкультурно-оздоровительных комплексов, два из которых будут оснащены бассейнами.

В кварталах реновации проведут устройство общественных пространств, а также модернизацию улично-дорожной сети.

В Кузьминках жилье по программе реновации должны получить свыше 64 тысяч жителей. Предстоит расселение и демонтаж 287 жилых домов. «Волновое» переселение будет обеспечено посредством 19 подобранных стартовых площадок. Их перечень на юго-западе Москвы пополнился и составил 65 территорий.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена в августе 2017 года мэром Москвы Сергеем Собяниным и предусматривает расселение свыше 350 тысяч квартир.