РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 ноя. В подмосковных Люберцах выбрали новый руководящий состав Общественной палаты, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В четверг в формате онлайн прошло первое пленарное заседание нового созыва Общественной палаты округа. В новый состав избраны 45 человек, из них 19 - новые члены.

«Председателем Общественной палаты стал Петр Ульянов. Его заместителем - Андрей Шестаков», - сказал глава Люберец Владимир Ружицкий.

Он добавил, что ответственным секретарем избрали Елену Канчели.