РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 19 ноя. Жители частного сектора на улице Горем-28 в поселке Нахабино подмосковного Красногорска получили возможность провести в домах газ, сообщила глава горокруга Эльмира Хаймурзина.

Хаймурзина побывала с рабочей поездкой в поселке Нахабино. Она посетила жительницу улицы Горем-28 Нину Левченко. Накануне женщине провели газ.

«Первые 12 домов из 33 на улице Горем-28 подключены к газу. Я благодарю коллег из «Мособлгаза», которые нас поддержали и пошли нам навстречу. Думаю, жители увидят разницу – отапливать жилые дома газом в 3,5-4 раза дешевле, чем дровами и углем», - сказала Хаймурзина.

Ранее на улице Горем-28 газоснабжением были обеспечены только два дома. Газопровод не был рассчитан на весь микрорайон. В рамках муниципального контракта построили подводящий газопровод высокого давления и газорегуляторную шкафную установку.

Собственники 19 из 33 домов осуществили подведение газа к дому, а 12 выполнили технологическое присоединение сетей газоснабжения.

Левченко поделилась, что ее дому около 22 лет, и все эти годы горожанка мечтала о подключении газа.

«Мы отапливали дом дровами и углем. В сезон на это уходило около 80 тысяч рублей, и все равно по утрам было прохладно, ведь постоянно нужно было подкидывать в котел», - сказала жительница.

Левченко вместе с главой муниципалитета приготовили на новом газе яичницу - по словам жительницы, такова традиция.