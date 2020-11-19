РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 ноя. Глава подмосковных Люберец Владимир Ружицкий поблагодарил членов Общественной палаты за работу на благо округа, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В четверг в формате онлайн прошло первое пленарное заседание нового созыва Общественной палаты округа. В новый состав избраны 45 человек, из них 19 - новые члены.

«Спасибо вам за активность, члены нового созыва Общественной палаты. Чтобы менять жизнь в округе, необходимо желание, это у вас есть. Власти нужны активные жители, которые подскажут что-то, обратятся к нам», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что задача власти округа состоит в том, чтобы поддерживать высокий уровень жизни. Иногда бывают конфликтные ситуации, например, в области благоустройства, и тогда создаются рабочие группы с участием членов Общественной палаты.

«Общими усилиями будем наш родной Люберецкий край делать лучше, чище, благоустроеннее», - отметил Ружицкий.

Он пожелал здоровья общественникам в период пандемии коронавируса.