РИАМО - 19 ноя. На востоке Москвы в 2022 году планируют ввести в эксплуатацию дом по программе реновации, общая площадь квартир которого составит порядка 12,48 тысячи квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства столицы.

«В районе Перово по адресу: улица Плющева, владение 15/3, идет строительство жилого дома для переселения по программе реновации. Ввод в эксплуатацию планируется в 2022 году», - сказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Новый дом будет возведен по индивидуальному проекту и представит собой монолитное двухсекционное здание, фасады которого облицуют фиброцементной плиткой и клинкерной, а после установят короба для кондиционеров. Лоджии будут застеклены.

В новостройке будут 210 квартир, из которых четыре предусмотрены для маломобильных граждан. Улучшенная отделка квартир будет выполнена в соответствии со стандартами реновации.

На первом этаже откроются салоны красоты, кафе, спортклубы, магазины, секции и кружки для детей. Вестибюль дома предполагает размещение комнаты консьержа с санузлом, зоны почтовых ящиков, колясочной, а также кладовой для уборочного инвентаря.

В доме предусмотрены лифты с разной грузоподъемностью. Так, в новостройке будут установлены лифты на 400, 630 и тысячу килограммов, которые оборудуют тактильными и визуальными средствами информации.

Также в доме появится система охраны входа в здание, пожарная сигнализация, оповещение и управление эвакуацией при пожаре, видеонаблюдение.

Благоустройство придомовой территории предполагает посадку деревьев и кустарников. Во дворе будут разбиты цветники и газоны.