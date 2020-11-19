РИАМО (БАЛАШИХА) - 19 ноя. Поликлиника №4 Балашихи в микрорайоне Гагарина переехала на время работы инфекционного центра, стоматологи учреждения временно принимают пациентов в поликлинике №2 на улице Третьяка, 4, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Здание поликлиники №4 в микрорайоне Гагарина, 15А перепрофилировали для пациентов с коронавирусной инфекцией.

«Уважаемые жители городского округа Балашиха! Стоматологи, которые принимали в поликлинике №4, временно ведут прием в поликлинике №2. Записаться вы можете через портал госуслуг», - говорится в сообщении.