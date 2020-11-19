РИАМО - 19 ноя. Группа компаний Favorit Motors открыла в подмосковном Реутове автомобильный салон площадью 1,3 тысячи квадратных метров в новом формате диджитал, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа, секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Станислава Каторова.

«В 2020 году группа компаний Favorit Motors реализовала инвестиционный проект по капитальному ремонту здания для открытия автосалона Volkswagen на территории Реутова на 3-м километре МКАД», - говорится в сообщении.

Открытие нового объекта позволило создать дополнительно 44 рабочих места.

«Это первый дилерский центр бесконтактной продажи, где покупатель, находясь в изолированном кабинете, общается с менеджером не напрямую, а посредством беспроводных планшетов и специального конфигуратора – это важный момент в новых реалиях существования и ведения бизнеса», - сказал Каторов.

Он также поблагодарил коллег за то, что они продолжают инвестировать, расширять сеть дилерских центров, несмотря на пандемию.

«Мы не побоялись инвестировать в новый проект в период пандемии. В результате чего при поддержке властей Реутова и главы города лично нам удалось расширить бизнес на территории города. При этом администрация помогает нам не только словом, но и делом», - отметил президент ГК Favorit Motors Владимир Попов.

На сегодняшний день в Реутове базируются семь компаний и обособленных подразделений Favorit Motors.

Кроме того, в марте 2020 года компания ООО «Фаворит Моторс Ф» перерегистрировала свою деятельность из Москвы в городской округ Реутов, что позволило создать 83 рабочих места и привлекло налогов на сумму 5,4 миллиона рублей в консолидированный бюджет Московской области.