РИАМО - 19 ноя. Сервис для предпринимателей «Московский инвестор» запустили на www.investmoscow.ru, там можно оставить вопросы и предложения по инвестициям, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Для удобства разделили обращения на несколько тем: имущественно-земельные отношения, торги, промышленность, особые экономические зоны, налоги. Для оперативного решения вопрос сразу направляется в профильное ведомство», - написал Собянин на своей странице «ВКонтакте».

На портале уже есть 29 онлайн-сервисов, которые облегчают ведение бизнеса в столице. В текущем году возможностями ресурса воспользовались больше 76 тысяч раз.