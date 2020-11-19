РИАМО - 19 ноя. Главный врач Химкинской стоматологической поликлиники Татьяна Борисова рассказала о причинах зубного скрежета, а также предупредила о проблемах, которые возникают у пациента, когда тот отказывается от лечения, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения региона.
Бруксизм проявляется как бессознательное сильное сжатие зубов и интенсивное их трение друг о друга, которое происходит из-за спазма жевательных мышц, звук, который создается в результате скрежета, слышит не сам больной, а человек, находящийся рядом с ним. Бруксизм проявляется в ночное время, однако случаи скрежета в дневное время – не исключение.
Она добавила, что на появление недуга влияют разные факторы. Среди них встречаются прием некоторых лекарств, наследственность, стрессы, прерывистый сон, нарушение прикуса, неврологические заболевания, а вот мнение о связи бруксизма с глистной инвазией, не имеет ни научного, ни медицинского подтверждения.
Если больной отказывается от лечения, он рискует столкнуться с множеством проблем, включая истирание зубов, заболевания височно-нижнечелюстного сустава, повреждение и выпадение пломб, коронок и протезов, боль и усталость в челюсти во время пробуждения, повышенная чувствительность с болевыми ощущениями и другие.
При первых симптомах появления болезни стоит обращаться к врачу, чтобы не доводить недуг до серьезных последствий.
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