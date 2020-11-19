РИАМО - 19 ноя. Главный врач Химкинской стоматологической поликлиники Татьяна Борисова рассказала о причинах зубного скрежета, а также предупредила о проблемах, которые возникают у пациента, когда тот отказывается от лечения, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения региона.

Бруксизм проявляется как бессознательное сильное сжатие зубов и интенсивное их трение друг о друга, которое происходит из-за спазма жевательных мышц, звук, который создается в результате скрежета, слышит не сам больной, а человек, находящийся рядом с ним. Бруксизм проявляется в ночное время, однако случаи скрежета в дневное время – не исключение.

«Многие пациенты не знают, к кому обращаться, если у них появились симптомы бруксизма. Невролог, терапевт или стоматолог. Самым распространенным методом лечения заболевания является пластмассовая зубная шина – каппа. Поэтому идти стоит в первую очередь к стоматологу. При необходимости и по показаниям он направит пациента к другому специалисту, чаще всего к неврологу», - сказала Борисова.

Она добавила, что на появление недуга влияют разные факторы. Среди них встречаются прием некоторых лекарств, наследственность, стрессы, прерывистый сон, нарушение прикуса, неврологические заболевания, а вот мнение о связи бруксизма с глистной инвазией, не имеет ни научного, ни медицинского подтверждения.

Если больной отказывается от лечения, он рискует столкнуться с множеством проблем, включая истирание зубов, заболевания височно-нижнечелюстного сустава, повреждение и выпадение пломб, коронок и протезов, боль и усталость в челюсти во время пробуждения, повышенная чувствительность с болевыми ощущениями и другие.

При первых симптомах появления болезни стоит обращаться к врачу, чтобы не доводить недуг до серьезных последствий.