РИАМО - 19 ноя. Почти 300 тысяч посылок в месяц доставляют курьеры «Почты России» жителям Москвы и области, годом ранее за этот же период услугой пользовались почти в два раза меньше, говорится в сообщении пресс-службы компании.

В период эпидемиологических ограничений доставка отправлений на дом курьером стала одной из самых востребованных услуг.

«С начала пандемии произошел значительный рост онлайн покупок. При этом жители Москвы и Подмосковья предпочитают заказывать доставку на дом курьером. С начала этого года лично в руки было доставлено более 2 миллионов посылок», - говорится в сообщении.

460 курьеров «Почты России» в столичном регионе ежедневно доставляют заказанные и онлайн-магазинов товары. Чаще всего это одежда и обувь – таких заказов стало на 30% больше по сравнению с прошлым годом. Примерно так же (29,5%) вырос интерес к цифровой и бытовой технике. Тройку лидеров замыкает доставка продуктов питания и общепита - 14,1%.

С помощью курьеров можно не только получать, но и отправлять посылки и письма. Максимальный вес отправления – 31,5 килограмма. Курьер заберет отправление в удобном для вас месте, выдаст чек с трек-номером и доставит его адресату домой или в офис.

Курьер также может сам упаковать отправление и заполнить за вас все необходимые бланки. Экспресс-отправления EMS — это самый быстрый и удобный способ доставить письмо или посылку по России и за границу.

Для оформления услуги необходимо заполнить свои данные в специальном разделе на сайте pochta.ru или в мобильном приложении.

В городах, где нет курьерской службы EMS, отправить и получить экспресс-отправление можно через отделение «Почты России». Чтобы рассчитать срок и стоимость доставки, а также узнать, доступна ли курьерская доставка, можно воспользоваться калькулятором для писем или посылок.