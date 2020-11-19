РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 ноя. Около 60 волонтеров оказывают помощь медперсоналу в пяти больницах Подольска, сообщила «РИАМО в Подольске» руководитель волонтерского центра Подольска Екатерина Немцова.

По ее словам, в настоящее время из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции в больницах не хватает рабочих рук, поэтому ряд медучреждений обратился в волонтерский центр за помощью. Туда были направлены волонтеры, которые помогают в регистратуре, измеряют температуру пациентов на входе, а также доставляют лекарства на дом.

«Порядка 60 волонтеров Подольска оказывают помощь в медучреждениях округа. Добровольцы задействованы в пяти больницах: городской поликлинике №1; городских больницах №№2 и 3; Климовской городской больнице №2 и в Подольской районной больнице. Помощь медработникам оказывают волонтеры молодежных центров и волонтеры-медики Московского областного медицинского колледжа №5», - сказала Немцова.

Она отметила, что в одной только Подольской районной больнице ежедневно помогают медперсоналу до 20 волонтеров.

Немцова добавила, что присоединиться к волонтерскому движению могут все желающие в возрасте от 18 лет, не имеющие проблем со здоровьем. Для этого необходимо обратиться в волонтерский центр округа по телефону: 8(496)754-00-93.