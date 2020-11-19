РИАМО - 19 ноя. В декабре в Балашихе планируют завершить строительство и ввести эксплуатацию школу на 1100 мест, готовность объекта оценивается в 90%, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«В строительстве задействовано более 370 рабочих и 12 единиц техники. Продолжаются работы по устройству вентилируемого фасада и отделке помещений, монтажу инженерных сетей, ведется благоустройство территории. Начаты пуско-наладочные работы», - сказал министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

Исходя из проекта, школа рассчитана на 1,1 тысячи школьников, а общая площадь четырехэтажного образовательного учреждения составит 16,5 тысяч квадратных метров. Строительство ведется в соответствии с графиком. В новой школе будут библиотечный центр, пищеблок со столовой, учебные кабинеты, спортивный и актовый залы. Прилегающая территория будет оборудована местами для отдыха, физкультурной зоной с игровыми и спортивными площадками, а также хозяйственной и учебно-опытной зонами.

Строительство образовательного учреждения ведется в рамках нацпроекта «Образование» за счет средств бюджета.

Согласно параметрам нацпроекта «Образование» Россия должна войти в десятку стран — лидеров по качеству общего образования. Еще одной целью проекта также является воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов РФ, исторических и национально-культурных традиций.