РИАМО - 19 ноя. Правоохранители пресекли деятельность группы, участники которой подозреваются в незаконной банковской деятельности, сообщается на сайте «МВД Медиа».

По версии следствия, подозреваемые без соответствующих разрешительных документов осуществляли незаконные финансовые транзакции. Они обналичивали безналичные средства через расчетные счета подконтрольных фирм-однодневок. Затем перечисляли их хозяйствующим субъектам за вычетом комиссионного вознаграждения в размере от 9% до 12%.

«По предварительным данным, доход от противоправной деятельности подозреваемых превысил 9 миллионов рублей», - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий задержаны двое предполагаемых организаторов группы и шесть активных участников. Лидерам группы избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, с остальных взято обязательство о явке», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Сотрудниками полиции проведено более 20 обысков по местам проживания фигурантов и в офисных помещениях. Обнаружены и изъяты печати, электронные носители информации, банковские карты, первичная документация и иные предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.