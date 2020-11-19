РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 ноя. За минувшие сутки в Люберцах выявили 27 новых случаев коронавирусной инфекции, за весь период пандемии число инфицированных в округе составило 2 902 человека, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

880 случаев заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье за сутки.

«В Люберцах выявили за сутки 27 новых случаев коронавируса. Всего в округе насчитывается 2 902 заболевших», - говорится в сообщении.

В Котельниках выявили восемь новых случаев инфицирования коронавирусом за сутки, всего в округе зарегистрировали 563 пациента с Covid-19. В Дзержинском выявили шесть новых случаев заражения коронавирусной инфекцией за сутки, количество заболевших с начала пандемии составило 947 человек.

За все время пандемии в регионе подтверждено 100 050 случаев инфицирования коронавирусом. Скончались 1 856 человек, выздоровели и выписались из медучреждений 73 338 человек.

В регионе работает горячая линия по коронавирусу: 8(800)550-50-30 и сайт covid.mz.mosreg.ru.