РИАМО - 19 ноя. С начала 2020 года Госадмтехнадзор Подмосковья отреагировал на 1919 сигналов по нарушениям правил чистоты и порядка, которые пришли посредством социальных сетей, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«Инспекторы Госадмтехнадзора Московской области оперативно реагируют на сигналы населения по интернету, поступающие посредством социальных сетей в Twitter, Facebook, Telegram, «ВКонтакте», Instagram, «Одноклассниках» и других. Отрабатывая жалобу, инспекторы выезжают на место нарушения и привлекают к ответственности те организации, которые обязаны следить за чистотой, порядком и благоустройством в регионе независимо от сезона и «красных» дней календаря», - сказал начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.

Большинство обращений, которые пришли в ведомство посредством социальных сетей, касались своевременного освобождения контейнерных площадок от навалов твердых коммунальных отходов, вывоза мусора с придомовой территории многоквартирных домов, свалок, парковки автотранспорта на газонах, а также шума в неположенное время в ходе проведения работ.