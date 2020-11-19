РИАМО – 19 ноя. Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки заявила, что давно не видела сборную России в таким сонном и не уверенном в себе состоянии, сообщает Газета.ru.

Также Канделаки отметила, что не стыдно за игру должно быть Юрию Жиркову.

«На этом, пожалуй, список футболистов, которым надо было хоть что-то, заканчивается. Грустно это все», — подчеркнула Канделика.

Сборная Россия проиграла сербским футболистам в матче шестого тура группового этапа Лиги наций УЕФА. Встреча закончилась со счетом 5:0.​