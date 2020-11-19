РИАМО - 19 ноя. Экс-гендиректора компании-застройщика Дмитрия Яцыка приговорили к 4,5 годам заключения в исправительной колонии общего режима за совершение 80 преступлений, предусмотренных статьей 159.4 УК РФ (мошенничество в сфере предпринимательской деятельности), говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Москвы.

Суд установил, что в период с 2003 года Яцык, занимая пост начальника управления согласования, подготовки и организации строительства, а с 2009 года – гендиректора АО «ОСК», действуя из корыстных побуждений в составе ОПГ, включавшей также и руководителей названной организации, занимался мошенничеством. Фигурант уголовного дела заключил договоры, по которым был обязан предоставить в собственность граждан недвижимость в возводящемся объекте на проспекте Вернадского. Яцык не был намерен исполнять свои обязательства, злоупотребляя доверием граждан.

«С целью придания законности своим действиям соучастники организованной преступной группы осуществили через подконтрольные им компании частичное строительство объекта, при этом стоимость оплаченных работ во много раз превысила их произведенный объем», – говорится в сообщении.

Так, экс-гендиректор вместе с участниками ОПГ похитили у потерпевших деньги, перечислив их на счета подконтрольных компаний. Яцык не намеревался исполнять обязательства по возведению объекта, чем и причинил потерпевшей стороне ущерб, сумма которого превысила миллиард рублей.

Приговор по уголовному делу в законную силу не вступил.