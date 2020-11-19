РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 19 ноя. За минувшие сутки в Щелкове выявили 17 новых случаев коронавирусной инфекции, всего в округе с начала пандемии зафиксировали 2 350 случаев инфицирования, сообщает областной оперштаб по коронавирусу.

В Московской области за минувшие сутки выявили 880 случаев Covid-19.

«В Щелкове за прошедшие сутки выявили 17 случаев коронавируса. Всего в городском округе зафиксировали 2 350 случаев заболевания», - говорится в сообщении.

За все время пандемии в регионе подтверждено 100 050 случаев инфицирования коронавирусом. Скончались 1 856 человек, выздоровели и выписались из медучреждений 73 338 человек.

В регионе работает горячая линия по коронавирусу: 8(800)550-50-30 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

19 НОЯБРЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 23 610 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 880 больных. В Москве - 6 438.

- Курение неблагоприятно влияет на возможность заразиться коронавирусом, также табак повышает риск развития тяжелой формы заболевания.

- Еще 5782 пациента вылечились от коронавируса в Москве. За все время пандемии от болезни вылечилось 388 416 человек.

- Эксперт спрогнозировал спад заболеваемости коронавирусом в РФ начнется в конце ноября. Санкт-Петербург, Подмосковье, Крым, Республика Коми, Калининградская область, Татарстан, Пермский край, Чувашия, Новгородская и Псковская области, а также Карелия и Чеченская Республика преодолеют плато позднее всех.

- В Москве за сутки скончалось 73 пациента с коронавирусом. С начала пандемии в столице умерло 8082 человека.