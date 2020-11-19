РИАМО - 19 ноя. Эксперты Мосгосстройнадзора вместе со специалистами Центра экспертиз проверят ход строительства путепровода через Курское направление МЖД, строящегося с выходом на Новохохловскую улицу, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

Работы по объекту планируют завершить до конца года. Завершающая стадия предполагает озеленение, укладку верхнего слоя асфальтобетонного покрытия, а также благоустройство. Проверкой качества бетонных конструкций путепровода займутся специалисты Центра экспертиз. Плановая проверка включает в себя оценку коэффициентов уплотнения и водонасыщения асфальтобетона, соответствия значений толщин, количества и состава слоев дорожной одежды, а также проверку бетона по прочности на сжатие и толщину защитного слоя в подпорных стенках.

«На строительстве путепровода в районе Новохохловской улицы Мосгосстройнадзором совместно с Центром экспертиз выполнен комплекс лабораторно-инструментальных испытаний. Благодаря таким обследованиям нарушения, которые невозможно определить визуально, выявляются и устраняются на стадии строительства. По поручению (мэра Москвы – ред.) Сергея Собянина комитет усилил контроль за соблюдением строителями противоэпидемических требований», – сказал председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

Центр экспертиз передаст в надзорное ведомство официальные заключения после проведения исследований. В случае обнаружения нарушений будут приниматься меры по их устранению.