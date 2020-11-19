РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 ноя. Полицейские подмосковного Подольска задержали 45-летнего уроженца одной из республик ближнего зарубежья, подозреваемого в грабеже, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть 4-го отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от 54-летнего местного жителя о том, что около дома на проспекте Ленина неизвестный насильно похитил его мобильный телефон. Общая сумма материального ущерба составила 12 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении преступления задержали 45-летнего уроженца одной из республик ближнего зарубежья, у которого изъяли похищенное имущество», - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 УК РФ (грабеж).