РИАМО - 19 ноя. Реконструкцию очистных сооружений сточных вод планируют закончить в Щелкове в первом квартале 2023 года, сообщается в Telegram-канале «Воробьев LIVE».

В четверг губернатор региона Андрей Воробьев проинспектировал ход работ в рамках первого этапа реконструкции. Работающие еще по советскому проекту очистные сооружения были запущены более 50 лет назад.

«Пять лет назад здесь была ужасная ситуация, экологическая катастрофа. Жители Щелкова справедливо ругали и жаловались на то, что дышать было невозможно. Очистные сооружения безнадежно устарели», — сказал Воробьев.

В настоящий момент на объекте работают порядка 250 человек в круглосуточном режиме.

Реконструкция проводится по поручению губернатора в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология». Улучшения коснутся свыше 700 тысяч жителей из Щелкова, Ивантеевки, Пушкина, Королева и Фрязина.

Главным эффектом является улучшение экологической обстановки бассейна реки Волги, а также создание дополнительных мощностей для подключения жилого фонда к очистным сооружениям.

Ранее после модернизации были запущены Подольские очистные сооружения. Объект ввели в эксплуатацию раньше намеченного срока. О работе очистных сооружений губернатору в режиме ВКС доложил глава Подольска Николай Пестов.