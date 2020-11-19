РИАМО - 19 ноя. Второй экологический отель, стилизованный под деревню хоббитов, планируют создать в городском округе Клин, заявил руководитель комитета по туризму Московской области в ранге министра Алексей Шимко.

«Эко-отель «Хоббитлэнд» уже реализован в Можайском городском округе. Мы договорились с инвестором, что он возьмет в Клину наш заброшенный старый лагерь детский и обустроит по такому же принципу «Властелина колец», - сказал Шимко.

Гостиничный комплекс разместится на территории пионерского лагеря «Юность». Там планируют построить 20 домиков.

Период строительства 2021- середина 2022 года.

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