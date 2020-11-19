РИАМО - 19 ноя. Региональное информационное агентство Московской области (РИАМО) и международная выставка кошек Winter Cat Show проводят конкурс в соцсети Instagram, победители которого получат пять наборов для домашних питомцев.

Наборы состоят из корма Purina Pro Plan (его подберут специально для питомца) и беспроводной колонки.

Чтобы выиграть приз, нужно выложить в сторис фото своего кота, кошки или котенка, написать на ней «Участвую в конкурсе от @seasoncatshows» и отметить @riamo.ru.

Аккаунт участвующих в конкурсе должен быть открыт. Победителей выберут 30 ноября.