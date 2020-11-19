РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 ноя. Глава подмосковных Люберец Владимир Ружицкий в четверг посетил предприятие по изготовлению резиновых изделий ООО «Кирелис», он не выявил нарушений противоэпидемиологических правил, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В четверг Ружицкий осмотрел производство вместе с гендиректором компании Людмилой Кириенко. В этом году предприятию исполнилось 10 лет.

«Это уникальное предприятие, оно чисто производственное. Например, наш завод «Звезда» закупает у них продукцию. Здесь складское хозяйство, современное, приличная зарплата. В эти непростые времена предприятие на плаву, оно не уменьшает объемы - в 2019 году было отгружено товаров на 1,7 миллиарда рублей, не сокращает людей, поэтому важно подобные предприятия поддерживать», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что в штате трудятся 115 сотрудников - в основном жители Люберец.

ООО «Кирелис» осуществляет поставки всех видов технических изделий, изготовленных из резины и асбеста, а также полимеров для промышленных нужд. Продукция используется в промышленности - на химических и энергетических предприятиях, в агропромышленном комплексе, на машиностроительном производстве, в нефтегазодобывающей и нефтегазоперерабатывающей промышленности.

Ассортимент резинотехнических изделий состоит из более 7 тысяч наименований.



