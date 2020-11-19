РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 ноя. Полицейские подмосковного Подольска задержали двоих подозреваемых в разбойном нападении на квартиру, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть 2-го отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от 36-летнего местного жителя о том, что к нему в квартиру на улице Кирова ворвались неизвестные и, угрожая предметом, похожим на пистолет, похитили личное имущество. Общая сумма материального ущерба составила 28 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции по подозрению в совершении преступления задержали ранее судимых 33- и 35-летних мужчину и женщину, у которых изъяли похищенное имущество. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ (разбой)», - говорится в сообщении.

Подольский городской суд избрал подозреваемым мера пресечения в виде заключения под стражу.