РИАМО (БАЛАШИХА) - 19 ноя. Подготовка к Всероссийской переписи населения, которая состоится в апреле 2021 года и впервые пройдет в цифровом формате, в Балашихе завершена на 85%, сроки были перенесены из-за пандемии коронавируса, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

«Городской округ Балашиха готов к проведению Всероссийской переписи населения на 85%. Подготовлен план проведения переписи 2021 года, определены участки, переписной состав участников переписи», - сказала заместитель главы администрации муниципалитета Анна Божухина.

Принять участие в переписи населения можно будет во время визита переписчика, на специальных участках, в МФЦ или на портале госуслуг самостоятельно. Каждому будет присвоен код, который необходимо сообщить по телефону на переписной участок. Их номера будут опубликованы в СМИ и в объявлениях на подъездах многоквартирных домов.

По словам начальника отдела государственной статистики Балашихи Татьяны Крайновой, при визите к жителю Балашихи домой переписчик будет обязан предоставить паспорт, удостоверение, носить специальную экипировку с символикой переписи – шарф, жилет и портфель.

«Каждый переписчик будет иметь при себе планшетный компьютер», - подчеркнула Крайнова.

Раннее перепись населения планировали провести в октябре текущего года. Сроки были перенесены из-за пандемии коронавируса. Она пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года. Учитывая цифровой формат, обработка результатов займет около 3 месяцев.