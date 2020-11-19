РИАМО (БАЛАШИХА) - 19 ноя. Минувшей ночью на территории Московской области прошел ледяной дождь, в Балашихе его последствия устраняют дорожные и коммунальные службы - порядка 20 единиц техники и 100 человек, сообщается на странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

«Дорожники приступили к работе с 19:00 18 ноября. Они обработали противогололедными реагентами более 350 километров проезжей части и 40 километров тротуаров. Было задействовано около 20 единиц техники и 100 человек. Эта работа продолжается и в настоящее время. С 5:30 коммунальщики начали обрабатывать противогололедными смесями дворы и общественные пространства», - говорится в сообщении.

К вечеру температура в некоторых районах Подмосковья достигнет плюс 2 градусов. Ветер усилится более чем до 7 метров в секунду. Водителей попросили быть внимательнее на дорогах.