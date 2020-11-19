РИАМО – 19 ноя. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что глава государства Владимир Путин знает о задержании аудитора Счетной палаты Михаила Меня, сообщает Газета.ru.

Официальный представитель Кремля отметил, что еще не было представления о снятии задержанного со своей должности.

«Пока большего сказать не можем», — сказал пресс-секретарь президента.

Аудитора Счетной палаты Меня задержали накануне. Его обвинили в хищении 700 миллионов рублей из бюджета Ивановской области в 2011 году. Согласие на задержание чиновника выдал Совфед РФ.

С 2005 по 2013 годы Мень был губернатором Ивановской области. ​