РИАМО (БАЛАШИХА) - 19 ноя. Сбор предложений и замечаний по проекту правил благоустройства территорий стартовал в Балашихе, жители городского округа могут внести свою инициативу до 17 декабря и принять участие в публичных слушаниях, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Публичные слушания по проекту правил благоустройства территории городского округа Балашиха пройдут в онлайн-формате. Проект размещен на официальном сайте администрации Балашихи: http://balashiha.ru/docs/doc/o-naznachenii-publichnyh-slushanij-115545.

«Проведение публичных слушаний будет проходить в формате видеоконференцсвязи с использованием технических средств администрации Балашихи и трансляции заседания в режиме реального времени на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа по адресу: http://balashiha.ru/citizens/publicsl, 17 декабря в 16:00. Время начала регистрации участников в 15:30 (не менее чем за 30 минут до начала собрания)», - говорится в сообщении.

Участники публичных слушаний имеют право представить свои предложения и замечания в срок с 19 ноября до 17 декабря по обсуждаемому проекту посредством официального сайта администрации Балашихи в электронном виде (электронный сервис «Вопрос-Ответ»); в электронной форме на адрес: uprblag@balashiha.ru, и 17 декабря в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний.