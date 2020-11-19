РИАМО - 19 ноя. Водитель пассажирского автобуса не справился с управлением из-за льда на дороге и врезался в ограждение на юге Москвы, в результате аварии никто не пострадал, сообщил РИАМО представитель перевозчика ООО «Таксомоторный парк №20».

«На проспекте Лихачева, 23, в 11:00 произошло ДТП с участием автобуса №99. По предварительной информации, из-за обледенения дороги водитель автобуса не справился с управлением и совершил наезд на ограждение», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в ДТП никто не пострадал, а движение не нарушено.

Ранее столичный главк МЧС России объявил экстренное предупреждение о непогоде в четверг. Ночью в Московском регионе прошел ледяной дождь, на дорогах и тротуарах образовалась гололедица.

За минувшую ночь в Москве и Подмосковье выпало до четырех миллиметров осадков, что составляет около семи процентов от месячной нормы ноября.