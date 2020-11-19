РИАМО (БАЛАШИХА) - 19 ноя. Главный федеральный инспектор Московской области Александр Петухов, первый замминистра образования региона Илья Бронштейн, первый замминистра стройкомплекса Подмосковья Александр Вилькомир и глава Балашихи Сергей Юров проверили ход строительства детского сада на улице Твардовского вблизи дома №26, работы планируют завершить в середине декабря текущего года, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Детский сад на 80 мест возводится в микрорайоне Южный по госпрограмме «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Работы здесь затянулись из-за ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции, и проблем с поставками стройматериалов.

«Были проведены многочисленные консультации с подрядчиком, субподрядными организациями. Всем было указано на необходимость скорейшего выполнения работ. Надо отдать должное нашим строителям, все поняли важность реализации данного мероприятия, быстро включились в работу, и сейчас мы видим, по сути, полноценный детский садик в завершающей стадии строительства», - сказал Бронштейн.

Завершить строительство и получить разрешение на ввод детского сада в эксплуатацию планируется в середине декабря. Тогда он сможет открыть двери для детей микрорайона Южный уже в январе. Для этого подрядная организация увеличит число рабочих на стройплощадке на 10-15 человек.

В настоящий момент в здании завершается внутренняя отделка, продолжаются фасадные работы. Рабочие также приступили к благоустройству прилегающей территории. Сейчас на строительной площадке работают 97 человек и три единицы техники.

По словам Юрова, подрядчиком были сорваны сроки по строительству. Должным образом не выполнялось благоустройство территории и отделочные работы.

«Сегодня мы видим уже достаточно хорошую динамику», — подчеркнул Юров.