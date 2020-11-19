РИАМО - 19 ноя. Туристический комплекс со СПА-центром, гостиницами, ресторанами, аттракционами и благоустроенным природным парком планируют построить в Мытищах, заявил руководитель комитета по туризму Московской области в ранге министра Алексей Шимко.

Комплекс разместится на берегу Пяловского водохранилища. Общая его площадь составит более 27 гектаров.

«Новый проект реализуется с инвестором — «Рекреационно-туристический комплекс «Садкопарк». Это будет крупный парк с ресторанами, зонами отдыха. Такая изюминка в Мытищах», — сказал Шимко.

Он отметил, что на сегодняшний день инвестор разрабатывает технические условия для присоединения. В следующем году планируется подвести коммуникации.

Планируемые инвестиции в проект составят до 2023 года около 700 миллионов рублей. В комплексе будут работать порядка 360 человек. Более 200 гостиничных номеров разместятся в зданиях на воде и в лесу.

СПА-комплекс рассчитан на 200 человек. Также на территории планируются аттракционы, глэмпинг, экоактивности и зоны для водных видов спорта.