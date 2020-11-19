РИАМО - 19 ноя. Веломаршрут от Тучкова до Звенигорода вдоль Москвы-реки планируют создать в Подмосковье, сообщил руководитель комитета по туризму Московской области в ранге министра Алексей Шимко.

Протяженность маршрута составит 23 километра.

«Веломаршрут Тучково - Звенигород - это новый проект. Мы помогаем инвестору в его желании развивать Московскую область», - сказал Шимко в ходе заседания Мособлдумы.

Он отметил, что для создания маршрута приходится аккуратно обходить границы особо охраняемых природных территорий и водных зон. Участки маршрута очистили от борщевика.

«В следующем году мы планируем <…> уже делать полноценный веломаршрут с велодорожками», - заключил Шимко.

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